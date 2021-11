Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Firma in der Schulstraße - Hoher Schaden

Wilgartswiesen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten unbekannte Täter eine Tür zur Fabrikationshalle auf. Dort wurden Regale und ein Stahlschrank durchwühlt. Entwendet wurden Kupferkabel, Kupferhalterungen für Dachrinnen und Fallrohre und spezielle Kupferprofile in großer Menge. Daher ist anzunehmen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Hubwagen zum hinteren Tor der Halle transportierten. Dort konnte das Tor geöffnet und das Kupfer mit einem Transportfahrzeug abtransportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

