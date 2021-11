Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Sportheim

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am frühen Montagmorgen, zwischen 02:00 und 06:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Sportheimes auf. Alle Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Der Darts-Automat wurde aufgebrochen und das Geld aus der Kasse entnommen. Diverse Spirituosen und ein Fernseher wurden entwendet. Aufgrund der Größe des Fernsehers wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell