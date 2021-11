Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit ca. 10.000,- Euro Sachschaden

Großsteinhausen (ots)

Die 68-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem blauen Peugeot 1007 die Friedhofstraße in Großsteinhausen in Fahrtrichtung der Straße Neusträßel. Hierbei missachtete sie das Rechtsfahrgebot und kollidierte infolgedessen mit ihrer linken Fahrzeugfront mit der ebenfalls linken Fahrzeugfront des entgegenkommenden Personenkraftwagens (blauer Suzuki Jimny) eines 65-Jährigen. Die beteiligten Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und blieben auf der Fahrbahnmitte stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden an den kompletten Fahrzeugfronten. Insgesamt dürfte die Gesamtschadenshöhe bei ca. 10.000 EUR liegen. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell