Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metallkasse von Imbisstresen gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 17:35 Uhr, erschien ein Mann an einem Imbisswagen in der Teichstraße und gab eine Bestellung auf. Als sich der Verkäufer umdrehte, ergriff der Mann die auf dem Tresen stehende Metallkasse und rannte in Richtung Bahnhofstraße davon. Beschreibung des Täters: 18-20 Jahre, kurze dunkle Haare, grün-beige Hose, hellbrauner Rucksack. In der beigefarbenen Kasse befanden sich ca. 250 Euro in unbekannter Stückelung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

