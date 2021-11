Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parfum-Tester entwendet

Pirmasens (ots)

Zwei unbekannte Pärchen entwendeten am Montag, gegen 15:20 Uhr, in einer großen Drogerie-Filiale in der Fußgängerzone mindesten 10 bis 12 Parfum-Tester. Sie steckten jeweils die Tester in die Jacken und deckten sich dabei gegenseitig ab. Im Anschluss verließen sie gemeinsam die Filiale. Ein Pärchen wird folgendermaßen beschrieben: Weiblich ca. 25-35 Jahre, schwarze Kleidung mit Fellmantel, braune Schuhe, weiße Louis Vuitton Tasche, schwarzer Zopf und männlich, ca. 30-40 Jahre, schwarzer Fellmantel, hellblaue Jeans, braune Schuhe. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt jedoch mindestens im dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

