Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.11.2021, 09:00 Uhr - 14:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße. SV: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken einen weißen Peugeot 508, der in Queraufstellung in einer markierten Parkbox in Höhe des kleinen Exe abgestellt war und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an der rechten Seite des Peugeot 508 beträgt ca. 5.000 Euro. Bei dem Verursacher könnte es sich anhand vorgefundenen Spurenmaterials um ein schwarzes Fahrzeug handeln.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

