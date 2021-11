Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Kleinsteinhausen (ots)

Am 20.11.21 gegen 14 Uhr begegneten sich auf der L 477 zwei Pkw kurz vor Kleinsteinhausen von Walshausen kommend. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer geriet in der Rechtskurve aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 32-jährigen Fahrzeugführer. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 35.000 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell