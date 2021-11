Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an KFZ

Pirmasens (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.11.2021, 21:00 Uhr und dem 20.11.2021, 03:00 Uhr wurde in der North Carolina Avenue, Pirmasens ein Hyundai Kona auf der Fahrerseite durch bislang unbekannte Täter offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

