Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 15.11.2021 auf den 19.11.2021 kam es in der Rheinstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der rote Ford Kuga, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, eines 59-jährigen Mannes aus Pirmasens im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06331-5200 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

