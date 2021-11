Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Nachdem ein 56-jähriger Mann aus Pirmasens am 19.11.2021 gegen 16.25 Uhr in der Massachusetts Avenue gegen das Durchfahrtsverbot verstieß wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von über zwei Promille auf. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Den 56-jährigen Mann erwartet eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell