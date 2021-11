Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Sonntag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 58-Jähriger wollte gegen 12.05 Uhr aus einer Einfahrt in die Straße Westend einbiegen. Dabei kollidierte der Wagen des Voerders mit einem 26-jähriger Bocholter, der den Radweg in Richtung Innenstadt befahren hatte. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro.

