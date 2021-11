Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofenster eingeschlagen

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Bocholt eine Seitenscheibe an einem parkenden Wagen eingeschlagen. Ob die Täter etwas aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten, stand zunächst nicht fest. Das Auto hatte in einer Tiefgarage an der Straße Niederbruch gestanden. Zu der Tat kam es dort zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell