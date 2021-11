Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Unfall geflüchtet

Vreden (ots)

Das Vordach eines Hauses beschädigt hat in den vergangenen Tagen ein Autofahrer in Vreden. Das Geschehen spielte sich im verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt in der Twicklerstraße ab. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass vermutlich ein Lkw oder ein Kastenwagen gegen das Vordach geprallt ist. Der Geschädigte entdeckte dies am vergangenen Freitag. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell