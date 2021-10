Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.10.2021 wurde ein Fahrradfahrer gegen 3.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Sassenberger Straße/Paulinenhöhe in Füchtorf leicht verletzt. Ein 66-Jähriger befuhr die Sassenberger Straße in Richtung Rippelbaum. Als der Füchtorfer nach rechts auf die Straße Paulinenhöhe abbog, stieß er mit dem 21-jährigen Borghozhausener zusammen. Dieser befuhr den Geh- und Radweg der Sassenberger Straße. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der leicht verletzte Fahrradfahrer alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

