Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 1 zu "Fußgänger wird beim Zusammenstoß mit einem LKW schwer verletzt" - Verletzter außer Lebensgefahr

Mönchengladbach (ots)

Wie am frühen Mittwochmorgen berichtet, hat sich in derselben Nacht gegen 1.25 Uhr in Odenkirchen ein Unfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger ereignet. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, die Identität war unklar.

Nach derzeitiger Erkenntnislage und Zeugenaussagen zufolge, hat der dunkel gekleidete Fußgänger die L39 von links nach rechts überquert, als es zu dem Unfall mit dem LKW kam.

Die Polizei Mönchengladbach kann nun mitteilen, dass der Gesundheitszustand des Schwerverletzten mittlerweile stabil ist.

An der Identifizierung des unbekannten Fußgängers arbeiten die Ermittler momentan noch. Ein Sachverständiger wird für die noch andauernden Ermittlungen hinzugezogen. (cw)

