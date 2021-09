Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann entblößt sich + Hochwertiger PKW entwendet

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 08.09.2021:

Gießen: Mann entblößt sich

In der Gießener Ringallee hat sich ein Unbekannter vor einer Frau entblößt. Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, soll sich am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, vor der Frau anstößig verhalten haben. Anschließend flüchtete er über eine Baustelle in Richtung Innenstadt. Er soll etwa 35 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er soll ein Türkises Hemd und eine beige kurze Hose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Hochwertiger PKW entwendet

Im Tannenweg haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Mercedes Benz entwendet. Die Täter hatten das Auto, das einen Wert von etwa 70.000 Euro hat, vor einem Grundstück auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und dann weggefahren. An dem schwarzen GLS befanden sich die Kennzeichen GI-ML8989. Die am Morgen eingeleitete Fahndung brachte bislang nichts ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Suche nach schwarzem BMW

Offenbar abgedrängt wurde ein 45 - Jähriger mit seinem Daimler am Montagabend in der Straße Schmittgraben in Langgöns. Der 45 - Jährige war in Richtung Breitgasse unterwegs, als ihn ein Unbekannter mit einem schwarzen BMW links überholte und dabei nach rechts abdrängte. Der Daimler prallte in der Folge gegen ein dort geparktes Auto. Es entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

