POL-GI: Baumaschinen bei Lich gestohlen+Portemonnaiediebstähle+Mobiltelefon im Bus gestohlen+PKW beschädigt+Auseinandersetzung+Unfälle und Unfallfluchten

Lich: Baumaschinen gestohlen

Auf Baumaschinen von einer Baustelle hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf einem Feldweg an der Landstraße 3481 (Nähe zur Abfahrt B457) abgesehen. Sie stahlen zwischen 13.15 Uhr am Freitag und 06.15 Uhr am Montag einen Radlader, einen Trennschleifer, einen Stampfer und einen Laubbläser. Der gestohlenen Radlader konnte am Montag im Bereich Münzenberg wieder aufgefunden werden. Wer hat an der Baustelle und in Münzenberg im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Grünberg: Portemonnaie gestohlen

Aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche stahl ein Unbekannter ein Portemonnaie. Die Besitzerin war am Samstag gegen 09.20 Uhr in einem Einkaufszentrum im Hegweg unterwegs, als der Dieb zuschlug. Sie hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehangen und nur kurz aus den Augen gelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Handy im Bus gestohlen

Ein unbekannter Fahrgast entwendete am Freitag in der Buslinie 17 einer 35-jährigen Frau ein Handy aus der Jackentasche. Die Gießenerin stieg gegen 17.18 Uhr an der Bushaltestelle in den Bus ein und gegen 17.21 Uhr an der Haltestelle Waldstadion wieder aus. Dort bemerkte sie dann den Diebstahl ihres Mobiltelefons. Wer ist im fraglichen Zeitraum ebenfalls mit dem Bus gefahren? Wem ist dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: PKW beschädigt und Kennzeichen entwendet

Unbekannte schlugen zwischen 20.45 Uhr am Freitag und 05.50 Uhr am Samstag die Scheibe eines Audi ein. Der silberfarbene A3 stand im fraglichen Zeitraum in der Alicenstraße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den Schaden und das Fehlen des hinteren Kennzeichens. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Johannesstraße

Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr gerieten ein 33-Jähriger und ein 53-Jähriger Gießener sowie dessen Begleiter in der Johannesstraße in Streit. In dessen Verlauf schubste und schlug der 33-jährige den älteren Kontrahenten. Der 53-jährige konnte offenbar die Schläge abwehren und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Wer hat die Auseinandersetzung in der Johannesstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Portemonnaie auf Wochenmarkt gestohlen

Auf dem Wochenmarkt am Lindenplatz stahl ein Unbekannter das Portemonnaie eines 82-Jährigen. Der Senior war dort am Samstag gegen 12 Uhr einkaufen, als der Dieb seine Stofftasche inklusive Geldbörse aus dem Fahrradkorb mitnahm. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schwarzer BMW nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Straße "Schmittgraben" nach dem Fahrer eines schwarzen BMW. Der Unbekannte war am Montagabend gegen 20.10 Uhr auf der Straße von Großen-Linden in Richtung Breitgasse unterwegs. Er überholte dort einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes eines 45-jährigen. Offenbar infolge des Überholmanövers fuhr der 45-Jährige dann gegen einen geparkten Citroen. Der Sachschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Welcher BMW-Fahrer war Montagabend im "Schmittgraben" unterwegs? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Passat beschädigt

Trotz Schaden von 1.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Posener Straße einfach weiter. Der Verursacher stieß zwischen 12.00 Uhr am Freitag und 12.00 Uhr am Samstag gegen einen geparkten schwarzen Passat. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Radfahrerin nach Unfall leichtverletzt

Am Ludwigplatz kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 24-Jährige Radfahrerin leicht verletzte. Während eine 74-jährige Frau mit ihrem PKW gegen 15.50 Uhr von der Grünberger Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs war, fuhr die Radfahrerin auf der Löberstraße in Richtung Roonstraße. Am Ludwigplatz kam es dann zum Zusammenstoß. Die Bikerin musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

