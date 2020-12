POL-SI: Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Burbach

Am Samstagmorgen (19.12.2020) ist in der Zeit zwischen 11:30 und 12:00 Uhr ein abgestelltes Auto auf dem Rewe-Parkplatz in Burbach in Folge eines Verkehrsunfalls beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens gekümmert zu haben. Der beschädigte Kleinwagen, ein schwarzer Opel Corsa, wurde rechtseitig am hinten Radlauf bis zur hinteren rechten Tür beschädigt. Der entstandene Schaden am Opel wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

