POL-GI: 19-Jähriger festgenommen - Offenbar mehrere Straftaten begangen + Einbrecher in die Flucht geschlagen + Mann klettert auf Schornstein + Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Pressemeldungen vom 06.09.2021:

Gießen: 19-Jähriger festgenommen - Offenbar mehrere Straftaten begangen

Mehrere Straftaten hat offenbar ein 19 - Jähriger begangen. Der Asylbewerber aus Marokko, der in Thüringen wohnhaft ist, stahl am Samstagabend offenbar den Rucksack eines unbekannten Mannes. Gegen 20.00 Uhr lief er am Marktplatz in Gießen an einem Straßenmusiker vorbei und entwendete die am Boden liegende Tasche. Der Bestohlene folgte dem Dieb, forderte seinen Rucksack und ließ die Polizei über den Angestellten eines Restaurants informieren. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen in der Nähe fest und sie fanden bei ihm vier Flaschen Parfum. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge zwei verdächtige Männer, die offenbar einen in der Mühlstraße geparkten BMW aufgebrochen hatten und daraus eine Handtasche entwendeten. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 19-Jährigen zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Geldbörse, die vermutlich aus einem Diebstahl von Samstagnachmittag aus einem geparkten Porsche in der Marktstraße stammte. Das aus dem BMW gestohlene Diebesgut hatte der junge Mann nicht dabei. Offenbar ist sein Komplize, der unerkannt entkommen konnte, damit geflüchtet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen Im Laufe der nachfolgenden Nacht griff eine Streife der Bundespolizei den Mann dann zum dritten Mal auf. Er musste wegen einer offenbar zu hohen Dosis an Betäubungsmitteln in eine Klinik gebracht werden. Am nächsten Morgen, gegen 09.00 Uhr, weigerte er sich zunächst die Klinik zu verlassen. Als eine Streife dort ankam, wollte der Mann offenbar ohne Busticket mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Als die Beamten ihn erneut durchsuchten, fanden sie in seinem mitgeführten Müllsack ein Blutdruckmessgerät und ein Tablet aus der Klinik. Anschließend wurde er das vierte Mal festgenommen und anschließend, aufgrund fehlender Haftgründe, wieder entlassen. Keine drei Stunden später wurde der 19 - Jähriger von einer Streife in der Roonstraße kontrolliert. Beamte stoppten den Mann, auf einem Fahrrad gegen 11.40 Uhr. Das Fahrrad hatte er offenbar zuvor gestohlen. Der marokkanische Staatsangehörige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht insbesondere zum Vorfall am Markplatz Zeugen sowie den Straßenmusiker. Wer wurde von dem Verdächtigen bestohlen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Reiskirchen: Wahlplakat in Brand gesetzt

Unbekannte setzen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Wahlplakat in der Schulstraße in Brand. Gegen 05.00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das beschädigte an der Straßenlaterne hängende Plakat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Wahlplakat beschädigt

Auf ein Wahlplakat hatten es Unbekannte am Sonntagabend in der Krofdorfer Straße abgesehen. Gegen 23.50 Uhr meldete die Rettungsleitstelle zwei brennende Plakate. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hat Sonntagfrüh offenbar einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 02.30 Uhr kletterte ein Unbekannter über einen Balkon in das erste Obergeschoss. Anschließend schob er die Balkontür auf und durchsuchte ein Zimmer. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbrecher, schrie laut und drohte mit einem Gegenstand. Der Einbrecher flüchtete sofort und sprang über die Balkonbrüstung in 3,50 Meter Tiefe und landete auf der Terrasse der Erdgeschosswohnung. Danach lief der Mann in Richtung Wilhelm-Liebknecht-Straße davon. Er ist etwa 30 Jahr alt, 160 cm groß und stark gebräunt. Er hat eine schlanke Figur, ein pickeliges bzw. narbiges Gesicht, kurze schwarze Haare und braune Augen. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Schrift und eine schwarze Hose. Wer kann Angaben zur Identität des Einbrechers machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mann klettert auf Schornstein

In erhebliche Gefahr hat sich ein 30 - Jähriger am späten Freitagabend in der Gießener Nordanlage gebracht. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann auf den Kamin eines mehrgeschossigen Wohnhauses geklettert war. Als die Beamten dort eintrafen, mussten sie feststellen, dass sich tatsächlich eine männliche Person in einer Höhe von etwa 13 Metern auf einem Kamin befand. Polizeibeamten gelang es, mit der Person Kontakt aufzunehmen. Wenig später kletterte er wieder vom Dach und konnte festgenommen werden. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Gießen: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub im Asterweg

Die Polizei sucht nach einem versuchten Taschenraub im Asterweg nach Zeugen. Ein 40-jähriger Mann wollte gegen 03.10 Uhr auf dem Gehweg vor einer Gaststätte eine Zigarette rauchen, als er von zwei Männern plötzlich attackiert wurde. Als das Opfer dann auf dem Boden lag, traten ihn die Unbekannten offenbar mehrfach. Einer versuchte dann seine Umhängetasche zu stehlen, allerdings setzte sich der 40-Jährige zur Wehr. Die Räuber ließen dann von ihm ab und flüchteten. Beschreibung der Verdächtigen: Einer ist etwa 190 cm große und 35 Jahre alt. Er hat eine normale Figur, blonde kurze Haare und stamme nach Angaben der Zeugen aus dem osteuropäischen Raum. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Der Andere war etwas kleiner, etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Figur und schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Hose und ein rotes T-Shirt. Es kann sein, dass sich die Tatverdächtigen zuvor in der Gaststätte aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Bei Fest in Streit geraten

Bei einem Fest gerieten Samstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Männer im Alter von 23 Jahren auf einem Parkplatz in der Karl-Glöckner-Straße in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten sich die Kontrahenten und verletzten sich dabei leicht. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Junger Brandstifter gesucht

Die Polizei sucht nach einer versuchten Brandstiftung nach Zeugen. Ein Unbekannter zündete am Freitag zwischen 10.00 und 10.30 Uhr mehrere Nummerntafeln an, die im Stadtwald in Höhe einer Schule an Bäumen befestigt waren. Die Schilder brannten ab und hinterließen an fünf Bäumen Rußanhaftungen. Ein Zeuge beobachtete den Täter: Er ist zwischen 12 und 15 Jahren alt, schlank und etwa 170 cm groß. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugen melden betrunkenen Autofahrer - Über drei Promille gepustet

Dank Zeugen konnte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Stattliche 3,45 Promille zeigte das Alkoholtestgerät den Beamten an. Gegen 18.30 Uhr beobachteten Zeugen einen offenbar volltrunkenen Mann, der mit einer weiblichen Begleitung im Waldbrunnenweg einstieg. Zuvor lief er schwankend und stolpernd einen Weg in der Kleingartenanlage entlang und fiel fast ins Gebüsch. Am Pkw stützte er sich sogar vorm Einsteigen ab, um nicht umzufallen. Anschließend stieg er ein und ließ zunächst den Motor laufen, ohne loszufahren. Nach kurzer Zeit fuhr er in Schlangenlinien los. Während der gesamten Fahrt war offenbar der Heckscheibenwischer trotz gutem Wetters eingeschaltet. Ein Zeuge fuhr hinterher, so dass er durch eine Streife gestoppt werden konnte. Der Fahrer und seine Begleitung rochen deutlich nach Alkohol. Nach dem Alkoholtest folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und des Führerscheins.

Laubach: Nach Bedrohung in Fachklinik

Mehrere Streifen waren Sonntagabend in der Ruppertsburger Straße in Wetterfeld eingesetzt. Gegen 21.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann, der mit einem Messer eine Angehörige und sie selber bedrohe. Als der Mann dann offenbar in den Keller ging, verließen auf Anweisung der Polizei mehrere Bewohner das Haus. Als mehrere Streifen, darunter ein Team mit einem Distanzelektroimpulsgerät (sogenannte Taser), eintrafen, lag der 35- Jährige mit einem Messer in seinem Bett. Nach der Aufforderung, dass Messer fallenzulassen, ließ sich der offenbar alkoholisierte Mann widerstandslos festnehmen. Der 35-Jährige wurde einem Arzt in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt.

Gießen: Autofahrer schlägt zu

Ein bislang unbekannter Autofahrer schlug am Samstag einen 27-jährigen Mann aus Frankfurt gegen den Kopf. Gegen 03.45 Uhr hielt der BMW-Fahrer am Marktplatz an und schlug aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt zu. Anschließend stieg er wieder ein und fuhr davon. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen Ende 20 und Mitte 30 Jahre alt. Er hat kurze Haare. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Daimler beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Unfallflucht am Freitag (03.September) in der Neuen Bäue. Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr den silberfarbenen C220d an dem hinteren, linken Kotflügel und der Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Mittwoch (28.Juli) 22.00 Uhr und Donnerstag (29.Juli) 00.20 Uhr die Hungener Straße aus Richtung der Bundesstraße 457 kommend und beabsichtigte in die Gottlieb-Daimler-Straße einzubiegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Grundstückszaun. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Beim Parken VW touchiert

Am Samstag (04.September) zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz in der Ludwig-Rinn-Straße einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Walltorstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Samstag (04.September) in der Wallltorstraße einen geparkten Nissan. Der rote Juke stand zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 35. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Auf Parkplatz Mercedes touchiert

Nur 30 Minuten parkte ein Mercedes am Samstag (04.September) auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Rothweg". Zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver den silberfarbenen Mercedes A 250e an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Audi touchiert

Am Samstag (04.September) zwischen 17.40 Uhr und 18.05 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Tannenweg offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem grauen A4 zurückkam, war dieser an der hinteren Tür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Motorrad angefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Samstag (04.September) gegen 17.35 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen ein am Fahrbahnrand der Marburger Straße (Höhe 81) geparktes Motorrad. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu 66-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag (04.September) gegen 12.45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Lich in einem VW die Danziger Straße in Richtung der Straße "Zur Lutherlinde". Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der VW-Fahrer nach links abbiegen. Dabei übersah der Licher offenbar einen 47-jährigen Mann in einem Mercedes der die Straße "Zur Lutherlinde" befuhr. Es kam zu Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 57-jähriger Mann in einem VW und eine 59-jährige Frau in einem Hyundai befuhren am Sonntag (05.September) gegen 14.20 Uhr hintereinander den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 429 von Wettenberg in Richtung Heuchelheim. In Höhe einer Ampelanlage bremste der VW-Fahrer. Offenbar bemerkte die Hyundai-Fahrerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Wenden

Am Sonntag (05.September) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann in einem Citroen die Dünsbergstraße in Richtung Wettenberger Weg. In Höhe der Hausnummer 11 beabsichtigte der Citroen-Fahrer zu wenden und beschädigte beim Rangieren einen Zaun. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Gießen: Auffahrunfall

Eine 21-jährige Frau aus Langgöns in einem Smart und eine 26-jährige Frau aus Hungen in einem Audi befuhren am Montag (06.September) gegen 12.40 Uhr hintereinander die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich. In Höhe der Europastraße bemerkte die Audi-Fahrerin den Bremsvorgang der Langgönserin offenbar zu spät und fuhr auf dem Smart auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Ein 10-jähriger Junge befuhr am Montag (06.September) gegen 07.50 Uhr mit einem Fahrrad die Rodtbergstraße und beabsichtigte nach links in die Reichenberger Straße abzubiegen. Vermutlich übersah der Radler eine 26-jährige Frau in einem Citroen, die auf der Rodtbergstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Der 10-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.850 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

