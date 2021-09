Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Gießener Juwelierladen - Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 02.09.2021

Gießen (ots)

Gießen:

Pressemeldungen vom 02.09.2021, 05.31 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5009235

Pressemeldung vom 02.09.2021, 08.57 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5009326

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag gegen 03.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße. Der Polizei liegen nun Beschreibungen von zwei Verdächtigen vor, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Außenbereichs des Geschäftes aufhielten. Beide Männer sind schlank und trugen schwarze Sneaker, eine schwarze Windbreakerjacke und eine dunkle Wollmütze. Ein Verdächtiger ist 1,90 Meter groß und trug eine schwarze Hose. Der Andere ist zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und war mit einer blauen Jeanshose bekleidet.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641-7006-2555.

