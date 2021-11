Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am 19.11.21 kurz vor 07.30 Uhr kam es in der Lammstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 18-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem grauen Ford Focus leicht erfasst wurde. Der 45-jährige Fahrer des PKW sah den querenden Fußgänger offenbar zu spät. Der Fußgänger erlitt durch den Sturz nach dem leichten Zusammenprall mit dem PKW Schürfwunden am rechten Bein, sowie an den Händen. Zudem erlitt er eine Zahnverletzung. Sachschaden am PKW entstand nicht.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Verkehrsunfalles, welche weitere sachdienliche Hinweise geben können. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell