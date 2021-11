Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Farbschmierereien auf dem Vorplatz "Forum Alte Post"

Pirmasens (ots)

Am 18.11.2021 gegen 17:35 Uhr beobachtete ein Zeuge drei bislang unbekannte Personen, wie diese auf dem Vorplatz "Forum Alte Post" (Joseph-Krekeler-Platz) die dort aufgestellten Statuen sowie zwei Mauerteile mit weißem und orangenem Sprühlack verunstalteten. Als die drei Personen bemerkten, dass sie bei ihrer Tat beobachtet werden, entfernten sie sich mit ihren Mountainbikes in Richtung Jugendherberge in der Schützenstraße. Der Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung angeben: - Ca. 14 bis 16 Jahre alt, dunkel gekleidet mit Kapuzenpullis Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pd ps

