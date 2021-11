Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Pirmasens (ots)

Weil sich ein 34-jähriger Mann aus Pirmasens am 17.11.2021 gegen 16:00 Uhr unberechtigt in einer Wohnung in der Straße "An der Priesterwiese" aufhielt, wurde ihm für das Anwesen durch die Einsatzkräfte ein Platzverweis ausgesprochen. Auf dem Weg zum Ausgang überlegte es sich der 34-jährige jedoch wieder anders und wollte zurück in die Wohnung. Dabei versuchte er einen Polizeibeamten zu Boden zu reißen, wurde jedoch überwältigt und gefesselt; auch dabei wehrte sich der 34-jährige und beleidigte zudem noch die Einsatzkräfte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 34-jährige ins hiesige Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 34-jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. |pd ps

