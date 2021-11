Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Schlossstraße

Pirmasens (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand am 16.11.2021 gegen 13:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Schlossstraße ereignete. Als dort eine 34-jährige PKW-Fahrerin von der Schlossstraße in die Löwenbrunnenstraße abbog, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 61-jährigen Busfahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Anstoß wurde der PKW der 34-jährigen noch gegen eine Fußgängerampel geschleudert und so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. |pd ps

