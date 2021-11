Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt missachtet

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 15.11.2021 gegen 17:30 Uhr im Kreuzungsbereich Lazarettstraße/Pirmasenser Straße ereignete. Als eine PKW-Fahrerin von der Straße "Im Geierspiel" kommend in den Kreuzungsbereich Lazarettstraße/Pirmasenser Straße einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt einer in der Lazarettstraße fahrenden PKW-Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. |pd ps

