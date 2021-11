Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 12.11. und dem 15.11.2021 wurde an einem in der Werner-Egk-Straße abgestellten schwarzen PKW Skoda Fabia von einem bislang unbekannten Täter die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pd ps

