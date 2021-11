Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Herzogstraße

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Sonntag, 14.11.2021, zwischen 18:15 und 19:10 Uhr, als er die Herzogstraße in Richtung Zeppelinstraße befuhr gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrad geparkten schwarzen PKW VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pd ps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell