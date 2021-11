Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.11.2021, 12:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße SV: Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer, der die Hofenfelsstraße in Richtung Ernstweiler befuhr, übersah beim Linksabbiegen in die Saarlandstraße den Pkw einer entgegenkommenden 28-jährigen Frau, die in der Hofenfelsstraße in Richtung Niederauerbach fuhr. Beim Zusammenstoß wurden drei der vier in den Fahrzeugen sitzende Personen leicht verletzt und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge (Ford-Fiesta und Suzuki Swift) erlitten jeweils einen Totalschaden, und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. |pizw

