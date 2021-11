Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Feuer

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmorgen, um 11:18 Uhr, gerieten aus noch ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in der Webenheimstraße in Brand. Die in einem Holzverschlag befindlichen Tonnen standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Es ist nicht auszuschließen, dass in eine der Mülltonnen noch glühende Asche entsorgt wurde, welche infolge dessen mit dem restlichen Unrat umsetzte.

Sachdienliche Hinweise an die PI Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell