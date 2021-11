Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 18:00 Uhr, bis 13.11.2021, 10:00 Uhr, wurde von bislang unbekanntem(n) Täter(n) eine mit Werbefolie bedruckte Schaufensterscheibe des Wölfling-Marktes in der Schäferstaße in Pirmasens beschädigt. Die Indizien sprechen für eine mutwillige Beschädigung. Bereits vor einem Jahr hatte es eine ähnliche Beschädigung am gleichen Objekt gegeben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell