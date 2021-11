Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 12.11.2021, gegen 20.30 Uhr, wollte eine 61-jährige Frau aus Rodalben mit ihrem PKW in der Bergstraße in Rodalben anfahren. Sie rollte jedoch stattdessen zurück und stieß an ein geparktes Fahrzeug. Die Frau verließ nach dem Unfall unerlaubt die Unfallstelle. Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten im Fahrzeuginneren starken Alkoholgeruch und Hinweise auf Alkoholkonsum vorfinden. Die Fahrerin konnte im Rahmen der Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei konnte bei der Frau deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

