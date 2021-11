Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Münchweiler - Fahren unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 13.11.2021, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Lazarettstraße in Münchweiler ein PKW und dessen 37-jähriger Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei konnte Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein bis zur Nüchternheit einbehalten. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Fahrer wird vorgelegt. |pips

