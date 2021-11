Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Impfpass gefälscht

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 12.11.2021, gegen 09:45 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin einer Apotheke in Pirmasens. Ein 41-jähriger Mann wollte sich in der Apotheke einen digitalen Impfpass ausstellen lassen und hatte dazu einen Impfpass in Papierform vorgelegt. Aufgrund verschiedener Anzeichen hatte die Apothekenmitarbeiterin jedoch den Verdacht, dass es sich bei dem Pass um eine Fälschung handelt. Die Ermittlungen diesbezüglich ergaben, dass es sich tatsächlich um einen gefälschten Impfpass handelt. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell