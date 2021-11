Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Falsche Polizeibeamte

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.11.2021, 11:30 Uhr - 15:40 Uhr

Ort: Zweibrücken SV: Im oben genannten Zeitraum kam es zu fünf Telefonanrufen durch falsche Polizeibeamte. In allen Fällen wurde mit unterdrückter Rufnummer angerufen und es gab sich eine unbekannte männliche Person, welche akzentfrei Hochdeutsch sprach, als Polizeibeamter aus. Als Notlage wurde jeweils ein vermeintlich tödlicher Verkehrsunfall vorgetäuscht. Die Geschädigten wurden gezielt nach Geld oder anderen Wertgegenständen gefragt, welche sie als Kaution für ihre Verwandten zahlen könnten. Es kam in keinem Fall zu einem Vermögensschaden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die PI Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell