Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf der A20

Schönberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr fuhr der 21jährige deutsche Fahrer eines Skoda, auf der A 20 in Richtung Lübeck, in der Nähe der Anschlussstelle Schönberg, bei widrigen Sichtverhältnissen auf einen polnischen Sattelzug auf. Zur Unfallzeit herrschte im genannten Bereich der A 20 dichter Nebel. Der PKW Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Mann, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in in ein Lübecker Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro wurde.

Die A 20 war in Richtung Lübeck bis gegen 10:00 Uhr voll gesperrt.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidum Rostock

