Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Badeunfall in Rheinberg-Orsoy -29-Jähriger vermisst-

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 18:56 Uhr meldeten Zeugen, dass es zu einem Badeunfall am westlichen Rheinufer in Höhe der Ortschaft Reinberg-Orsoy gekommen war . Zwischen der Rheinfähre Orsoy und dem Orsoyer Hafen war ein 29-jähriger Mann aus Rheinberg zum Schwimmen in den Rhein gegangen. Nach einigen Metern rief der 29-Jährige um Hilfe und versuchte sich schwimmend ans Ufer zu retten. Der 29-Jährige ging im Wasser unter und wurde von den Zeugen nicht mehr gesehen. Trotz sofort eingeleiteter Such- und Rettungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, Boote der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und des DRK, konnte der 29-Jährige nicht gefunden werden.

