Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtige Personen

Zweibrücken/ Ixheim (ots)

Zeit: 12.11.2021, 21:00 Uhr - 12.11.2021, 21:20 Uhr Ort: Zweibrücken/ Ixheim. SV: Im oben genannten Zeitraum wurde durch zwei unbekannte Damen versucht, an den Kassen diverser Tankstellen, einen hohen Geldbetrag in eine kleinere Stückelung umzutauschen. Ihrem Wunsch wurde jedoch in keinem Fall entsprochen. Die Personen sollen in einem silbernen Mercedes Benz, bei welchem weder Modell noch Kennzeichen bekannt ist, unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise an die PI Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

