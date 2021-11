Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Münchweiler - Fahren unter Drogeneinfluss

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 12.11.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde in der Eichendorffstraße in Münchweiler ein Opel Corsa und dessen 52-jähriger Fahrer von der Streife kontrolliert. Dabei wurden bei dem Mann drogentypische Anzeichen festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Er muss mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. |pips

