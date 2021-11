Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Tätlicher Angriff/Widerstand

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 13.11.2021, gegen 05:30 Uhr, wurden durch Anwohner anhaltende Ruhestörungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Lokals 'Saalbau', Bitscher Straße in Pirmasens, gemeldet. Vor Ort wurde mehreren Personen, welche sich lärmend außerhalb des Lokals auf der Straße aufhielten, ein Platzverweis erteilt. Ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens war mit dieser Maßnahme nicht einverstanden, ging auf einen der Beamten zu und stieß diesen mit beiden Armen zurück, sodass dieser einen Sturz nach hinten durch Zurückweichen abfangen musste. Da der junge Mann auch weiterhin verbal aggressiv und zudem mit dem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis nicht einverstanden war, wurde ihm die Gewahrsamnahme erklärt. Auch hiermit war der Mann nicht einverstanden und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch hiergegen wehrte sich dem Mann und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ein Alco-Test ergab, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,99 Promille hatte. Er musste nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter für einige Stunden in der Zelle ausnüchtern. Bei dem Einsatz erlitten zwei Beamte leichte Schürfwunden. |pips

