Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Computer aus Hotellobby gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Computer der Marke Apple war die Beute dreister Diebe am Samstagabend, 21. August, in einem Hotel an der Neuen Bahnhofstraße.

Der männliche Unbekannte ging gegen 22.20 Uhr gezielt in den Bereich der Lobby, zog dort die Kabel an einem iMac ab und rannte mit dem Computer aus dem Hotel in Richtung Bahnhofstraße.

Hotelgäste beschreiben den Dieb als schlank, etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzen, zurückgegelten Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren sowie einem schwarzen Bart und schwarzer Bekleidung.

Vor dem Eingangsbereich passte ein männlicher Mittäter auf, der als 1,80 bis 1,85 Meter groß mit kurzen Haare beschrieben wird.

Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell