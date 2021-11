Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Fahrstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 11.11. und 15.11.2021 stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Fahrstraße gegen den linken vorderen Bereich eines dort geparkten blauen PKW Fiat Panda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Aufgrund vorgefundener Spuren könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter der Marke Renault gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pd ps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell