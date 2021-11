Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.11.2021, 13:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 25. SV: Eine 70-jährige Frau, die in der Fußgängerzone in einem Bekleidungsgeschäft einkaufen war, wurde von einer augenscheinlich 16 - 18 Jahre alten Frau mit langen dunklen Haaren unbemerkt bestohlen, als diese sich in einem Engpass an ihr vorbeizwängte und mit ihrem Körper in diesem kurzen Augenblick des Kontakts so viel Druck gegen die Frau ausübte, dass diese nicht bemerkte, wie die Diebin den Reißverschluss der Handtasche der Geschädigten öffnete und daraus deren Geldbörse entnahm. Diebesgut: Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich und verschiedene persönliche Dokumente und Urkunden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

