Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Konflikt am "Zebrastreifen"

Ahaus (ots)

Obwohl Personen die Straßenseite wechselten, soll ein Autofahrer am Samstag in Ahaus sein Fahrzeug an einem Zebrastreifen beschleunigt haben. Zu dem Geschehen kam es gegen 19.00 Uhr an einem Fußgängerüberweg der Bahnhofstraße unweit der Einmündung Tembrinkstraße. Der Geschädigte gab an, dass deutlich hörbar der Motor aufheulte, als er mit einem Bekannten die Straßenseite gewechselt habe. Nur durch einen Sprung zur Seite hätten sie sich in Sicherheit bringen können, gab der Fußgänger an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

