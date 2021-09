Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Von der Fahrbahn abgekommen

Stadtlohn (ots)

Überschlagen hat sich der Wagen eines 66-Jährigen am Freitag in Stadtlohn. Der Vredener hatte gegen 15.05 Uhr die L608 aus Richtung L572 kommend in Richtung Vreden befahren und war aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus, in das er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

