Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Am 18.11.2021 gegen 18:15 Uhr wurde in der Schäferstraße ein 33-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er kurz zuvor im Bereich der Einmündung Wredestraße/Schäferstraße vor einem Streifenwagen fahrend sein Auto auf über 100 Km/h beschleunigt hatte. Auf Anhaltezeichen hatte der 33-jährige zunächst nicht reagiert, musste aber an der Kreuzung Fröhnstraße/Schäferstraße verkehrbedingt anhalten und konnte anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 33-jährigen Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss. Sein Führerschein wurde daher vorübergehend in Verwahrung genommen und ihm eine Blutprobe entnommen. Der 33-jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. |pd ps

