Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand von Heuballen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Freitagabend kam es in der Gemarkung Kessel in Waldfischbach-Burgalben zu einem Brand von circa 80 Heuballen. Die Heuballen waren auf einer Wiesenfläche gelagert. Aufgrund der großen Menge von Heuballen mussten mehrere Wehren aus dem Umkreis zum Einsatzort kommen, um den Brand zu löschen. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Brand konnte gelöscht werden. Gebäude o-der Personen wurden durch das Feuer nicht beschädigt oder gefährdet. Der entstan-dene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 4000 Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass die Heuballen entzündet worden sind und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. /piwfb

