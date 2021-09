Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Saunabrand entwickelt sich zum Gebäudebrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am 04.09.2021 um 19:45 und somit gerade einmal 48 Stunden, nachdem die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck in einer Einsatzübung das Szenario des Brandes in einem Wohnhaus aufwendig geübt hatte, folgte heute die Praxis. Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Pennigbüttel erfolgte die Alarmierung zu einem Gebäudebrand in der Marie-Curie-Straße. Die Anfahrt konnte nach kurzer Zeit bereits auf Sicht erfolgen - dichter Rauch drang aus den Fenstern im Obergeschoß des Einfamilienhauses. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort auf "Gebäudebrand" erhöht und zusätzlich die Ortsfeuerwehr Sandhausen alarmiert. Bewohner befanden sich glücklicherweise nicht mehr in dem Haus, eine Person wurde durch den Rettungsdienst betreut. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen die Löscharbeiten im Inneren des Gebäudes vor, zeitgleich wurde die Drehleiter für die Arbeit eines dritten Trupps in Stellung gebracht. Für die Brandbekämpfung war es notwendig, großflächig Verkleidungen und Zwischenwände zu öffnen, um die dahinter liegenden Glutnester abzulöschen. Rund eine Stunde nach der Alarmierung war das Feuer unter Kontrolle, eine weitere halbe Stunde später wurde "Feuer aus" gemeldet. Neben eben Polizei und Rettungsdienst waren insgesamt drei Ortsfeuerwehren mit 8 Fahrzeugen und ca. 35 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell