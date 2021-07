Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Feuer an Baufahrzeug

Teamwork von Rettungsdienst und Feuerwehr

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Brennt Bagger" wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck um 0:51 Uhr in die Amselstraße alarmiert. 22 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen rückten daraufhin aus. Am Einsatzort hatte die Besatzung eines Rettungswagens mithilfe eines Feuerlöschers den Entstehungsbrand an einer Baumaschine weitestgehend eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert. Die Feuerwehrleute nahmen noch Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten den Bereich auf weitere Gefahren. Nachdem "Feuer aus" gemeldet werden konnte, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Feuerwehr rückte um 01:17 Uhr wieder ein.

