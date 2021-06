Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: PKW Brand in Pennigbüttel

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehr Pennigbüttel wurde am frühen Freitagmorgen zu einem PKW Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein auf einen Parkstreifen im Gewerbegebiet abgestelltes Fahrzeug in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem C-Rohr innerhalb kurzer Zeit ab. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

