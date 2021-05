Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 4 PKW-Räder komplett entwendet

Berg-Freisheim (ots)

An einem PKW BMW, der auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in Berg - Freisheim abgestellt war, wurden alle vier Räder entwendet. Ein Mann aus Meckenheim hatte seinen PKW BMW dort abgestellt, da er sich mit einem Bekannten traf. Der PKW-Fahrer nutzte allerdings für die Heimfahrt am Abend nicht seinen PKW und ließ ihn dort stehen. In der Zeit von Samstag, 22.05.21, 17.00 - Sonntag 23.05.21 08.00 Uhr, bockten unbekannte Täter den BMW auf und entwendeten alle vier Räder. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 4000 Euro liegen. Der Mann aus Meckenheim erfuhr erst durch die Polizei von dem Diebstahl. Hierzu sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

